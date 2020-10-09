Ticaret Bakanı Pekcan, Bakan Albayrak'tan farklı konuştu: Bebek mamalarındaki fiyat artışı dolardan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP’li Gök’ün bebek maması fiyatlarında gerçekleşen artış, marketlerde mamalara hırsız alarmı takılması ve yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Pekcan, Bakanlığın Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan resmi verilerin göz önünde bulundurulduğunu söyleyerek “İlgili firmalar ve sektör temsilcileri ile yürütülen yazışma ve toplantılar neticesinde elde edilen verilerle hazırlanan inceleme sonuçları temel alınarak, sektör yerli üretimin oldukça sınırlı olması ve ithal malların hakimiyeti nedeniyle ithal girdilerinden oluşan ürün fiyatının temel olarak döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle arttığı anlaşılmıştır” dedi.

Bakan Pekcan, ayrıca bakanlığın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uygun olarak denetim ve tespitlerde bulunduğuna değinerek, “Perakende ticarette tüketici haklarının korunması amacıyla satıştan kaçınma, fiyat etiketi, ticari reklamlar gibi düzenlemeler getirmekte ve Bakanlığımız bu yönde denetim ve tespitlerde bulunmaktadır. Bebek maması ve bebek bezi ürünlerine alarm takılması uygulamasının ise piyasa içi alınan bir önlem olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Gök, bakana yönelttiği önergede, ekonomik kriz koşulları temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını yüksek oranlarda arttırdığını belirterek, “Söz konusu süreçte bebek mamalarına gelen zamlar ailelerin belini bükmüş, asgari ücretle geçim mücadelesi veren ebeveynler bebek maması alamadıkları için kendi imkanlarıyla evde ürettikleri besin değerleri düşük gıdaları karıştırmak suretiyle yaptıkları yiyecekler ile çocuklarının karnını doyurmaya çalışmaktadırlar. Bebek maması fiyatlarının aşırı yükselmesi sebebiyle marketler pahalı ürünlere takılan alarmları mamalara uygulamaya başlamışlardır. Ülkemizin geçim koşullarının ortaya çıkardığı tablo gün geçtikçe utanç verici manzaraların artmasına sebep olmakta, yurttaşlarımız özellikle temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının toplumun alım gücüne uygun seviyelerde satışa sunulmasını talep etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan'ın "Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı?” ifadeleriyle yanıt vermişti. (ANKA)

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