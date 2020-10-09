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Ticaret Bakanı Pekcan, Bakan Albayrak'tan farklı konuştu: Bebek mamalarındaki fiyat artışı dolardan

09 Ekim 2020 17:27

CHP Milletvekili Levent Gök’ün bebek mamalarındaki artışın nedenini sorduğu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyatlardaki artışın nedeni olarak döviz kurlarını işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın döviz kurlarındaki artışın dikkate alınmaması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatan Gök, “İktidar ülkemizin yaşadığı bu yıkıcı ekonomik krizdeki sorumluluğunu ısrarla reddetmektedir” dedi.

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