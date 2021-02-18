Ticaret Bakanı Pekcan: Azerbaycan ile hedefimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Pekcan, "Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.

Pekcan, "Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız" dedi.

Bakan Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık" ifadesinde bulundu.

Bakan Pekcan, "Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" diye konuştu.