Ticaret Bakanı Pekcan: ABD'nin yaptırımlarına aynı şekilde karşılık vereceğiz

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in papaz Brunson'ı serbest bırakılmaması halinde yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklmasının ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin yaptırımlarına aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin yaklaşık iki yıllık tutukluğunun ardından ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde yeni yaptırımların hazır olduğunu söylemişti.

Pekcan yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bağlı olarak karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, "En kısa sürede ekonomimizle ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı seviyelere oturacaktır." dedi.