Ticaret Bakanı Pekcan: ABD'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergi ile karşılık verdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergi ile karşı verildiğini açıkladı. Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" dedi.

Pekcan ayrıca özetle şunları söyledi:

- Adil ticaretten yana olmaya devam edeceğiz.

- Siyasi farklılıklar ile ekonomik konular ayrı tutulmalı. Türk lirası olumsuz etkilendi fakat bu kalıcı değil geçicidir. Büyüme potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ülkemize yönelen ekonomik saldırıları en etkin şekilde aşıyoruz.

- ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz.

- ABD'nin demir çeliğe ek vergi kararı ABD'li ihracatçıyı da olumsuz etkiler.

- ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır.

- Yüksek büyüme oranlarını sürdüreceğiz.

Ne olmuştu?

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Ek mali yükümlülük oranları; sert kabuklu meyvelerde yüzde 20, pirinçte yüzde 50, etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içeceklerde yüzde 140, yaprak tütün ve tütün dökümlerinde yüzde 60, taşkömürü ile ondan elde edilen briket, toprak ve benzeri yakıtlarda yüzde 13.7, taşkömürü, linyit ve turbodan elde edilen kömürlerde yüzde 10, güzellik veya makyaj müstahzaları ve cilt bakımı için kullanılan müstahzalarda yüzde 60, yakmaya mahsus ağaçlarda yüzde 10, el yapısı kağıt ve kartonlarda yüzde 20, birincil elyaf, kağıt ve kartonlarında yüzde 20, otomotiv ürünlerinde yüzde 120 oranında artırılmıştı.

Türkiye, bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İzmir’de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson’ın tutukluğunu gerekçe göstererek Ankara’ya ek vergi getirmesinden sonra atmıştı.