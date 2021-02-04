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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafımızın kredi borcu ertelendi

04 Şubat 2021 13:26

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi" ifadelerini kullandı.

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