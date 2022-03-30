Ticaret Bakanı'ndan KDV açıklaması: İndirimi yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Bakan Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" dedi.

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