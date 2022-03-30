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Ekonomi

Ticaret Bakanı'ndan KDV açıklaması: İndirimi yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız

30 Mart 2022 14:23

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Bakan Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Bazı temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içme yerlerinin tamamında KDV yüzde 8'e indirildi

Mehmet Muşkdv
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