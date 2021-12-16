Ticaret Bakanı Muş’tan erken seçim açıklaması: Seçim 2023’te yapılacak

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Muhalefet milletvekillerinden gelen “Erken seçim olacak mı?” sorusuna cevap veren Muş, “Erken seçim kararı ya parlamentoda 400 oyla alınır ya da Cumhurbaşkanı doğrudan götürür. Bununla alakalı cumhurbaşkanı ve hükümetin kanaati net; seçimin 2023 yılında olacağı” diye konuştu.

"Seçim 19 ay sonra 2023 Haziran ayında gerçekleşecek”

“Dolayısıyla bu alternatif kapalı olduğuna göre parlamentonun bir karar alması gerekir” diyen Muş, “Burada da AK Parti ve MHP gruplarının yaklaşımı söz konusu. Dolayısıyla seçim 19 ay sonra 2023 Haziran ayında gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.