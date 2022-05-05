Ticaret Bakanı Muş, nisan ayı ihracat rakamını açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" dedi.

“Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır” diyen Bakan Muş şunu paylaştı:

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; ihracat nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 oranında artışla 23 milyar 364 milyon dolar, ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 oranında artarak 29 milyar 466 milyon dolar oldu. Bu durumda, nisan ayındaki dış ticaret açığı 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayına ilişkin ticaret rakamlarını, “Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç yüzde 101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun" paylaşımıyla duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayına ilişkin ticaret rakamları şöyle:

“Nisanda ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 arttı”

2022 yılı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 24,6 oranında artışla 23 milyar 364 milyon dolar oldu. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 oranında artışla 29 milyar 466 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. Böylece toplam dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 oranında artarak 52 milyar 830 milyon dolar oldu. Nisan ayındaki nisan ayındaki dış ticaret açığı ise 6,1 milyar dolar oldu.

“Ocak-nisan dönemindeki ithalat artışı yüzde 40,1 oldu”

2022 yılı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat yüzde 21,7 oranında artarak 83 milyar 565 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalattaki artış ise yüzde 40,1 oranında gerçekleşti. Toplam 116 milyar 73 milyon dolar ithalat yapıldı. Ocak-nisan dönemindeki dış ticaret hacmi yüzde 31,8 oranında artarak 199 milyar 638 milyon dolar olarak hesaplandı.

“İhracatın ithalatı karşılama oranı azaldı”

İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,6 puan azalarak yüzde 79,3 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,2 puan artarak yüzde 100,9 oldu.

“Nisan ayında en çok ihracat ara mallarında oldu”

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 12 milyar 426 milyon dolarla (yüzde 30,7 artış) hammadde (ara malları) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 70 milyon dolarla (yüzde 12,7 artış) tüketim malları ve 2 milyar 717 milyon dolarla (yüzde 40,6 artış) yatırım (sermaye) malları grupları takip etti.

“Nisan ayında en çok ithalat ara mallarında oldu”

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 24 milyar 45 milyon dolarla (yüzde 44,9 artış) hammadde (ara malları) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 199 milyon dolarla (yüzde 11,5 artış) yatırım (sermaye) malları ve 2 milyar 170 milyon dolarla (yüzde 7,5 azalış) tüketim malları grupları takip etti.

“Nisan ayında en fazla ihracat yapan sektör imalat sanayi oldu”

Nisan ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; imalat sanayi yüzde 95 (22 milyar 198 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 2,4 (569 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 2 (462 milyon dolar) oldu.

“Nisan ayında en fazla ithalat yapan sektör imalat sanayi oldu”

Nisan ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; imalat sanayi yüzde 69,1 (20 milyar 370 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 21,4 (6 milyar 310 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 4,6 (1 milyar 366 milyon dolar) oldu.