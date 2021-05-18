Ticaret Bakanı Muş: Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından açıklanan 1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin hayırlı olmasını dileyerek, her zaman esnafın yanında olacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından söz konusu destek paketinin ayrıntılarının yer aldığı bir görsel paylaşarak “1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin hibe desteği alacak. Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: Erdoğan: Salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa; bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira verilecek