Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlere yönelik düzenlenen denetimleri değerlendirirken, "Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor” dedi. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yaptıklarını belirten Bakan Muş, “Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz” diye konuştu.

Muş, araç fiyatlarıyla ilgili ise "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" dedi.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Muş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz.

Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz."

"Rekabet Kurulu'nun çeşitli denetimleri oluyor. Onların çalışmasını yürütüyoruz. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı bakıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor."

"Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor."

"İhracattaki artışın büyümeye etkisi oluyor"

"İhracatta artış söz konusu iyi bir artış söz konusu. Büyümeye de etkisi oluyor. İhracat sabit sermaye artırımları, fabrika açılması ve istihdam demek. Bizim odaklanacağımız hizmet ihracatı, oyun yazılım ihracatı var. Bu alanlar Turizm yanında ihracat alanları. Artık hizmet ihracatı ürünlerimizi ön plana çıkaracağız."

"2 bin km mesafede ihracat yapıyoruz. Uzak ülkeler için çalışıyoruz artık. En önemli ihracat partnerimiz AB üyesi ülkeler. Türkiye, AB'ye ihracatta kaliteyi ve hızı yakaladı."

"Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var"

"Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor.

'Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı' diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır.

Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil."

E-ticarette düzenleme

"Bizim çalıştığımız Hal Yasası tartışma konusu. Biz çalışmalarımızı yapıp ihtiyaç ve taleplerimizi değişikliklerimizi ileteceğiz. E-ticarette de artış söz konusu. 2021'in ilk 6 ayında yüzde 17'ye çıktı.

Gıdadan elektronik tekstile kadar. Güncellenmesi gerektiği kanaatindeyiz. E-ticaret teknolojinin getirdiği bir şey. Ticaretin büyük bir kısmı belki buraya kayacak.

Biz aslında bu alanında yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Fiyatlarda oynaklık mı var gibi soruların düzenlenmesi bu alanın düzenlemesi gerektiğini biliyoruz. Arzu ettiğimiz şu bir tane 2 tane platform olmasın 1000 tane olsun domine etmesin sistemi.

Rekabet ortamı hem kalite hem de fiyat olarak vatandaşa dönsün."

"Erken uyarı sistemi çalışması tamamlanmak üzere"

Tarımda erken uyarı sistemi tanımlanmak üzere. Gıda Komitesi toplanıyor. Kararlar alınıyor. Uygulanıyor. Merkez Bankası çalışma yürüttü bitme noktasında."