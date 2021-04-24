Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, “Çok sağlam bir arkadaş” diyerek kaymakam olmasını sağladığı isim FETÖ’den açığa alınmış

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, 2010 yılında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a gönderdiği mailde “Çok sağlam bir arkadaş” sözleri ile kaymakam olmasını sağladığı Fehmi Likoğlu’nun FETÖ’den açığa alındığı ortaya çıktı.

Mehmet Muş’un bakan olarak atanması ile birlikte eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a gönderdiği, “Wikileaks” tarafından kamuoyuna açıklanan elektronik postaları yeniden gündeme geldi. Muş’un, bu e-postalar arasında kaymakamlık sınavına gireceğini belirterek “değerlendirilebilir” önerisinde bulunduğu kişiye ilişkin Albayrak ile yazışmaları dikkati çekti. Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç imzalı habere göre, Muş, 10 Eylül 2010’da, Albayrak’a, “Fehmi Likoğlu (Kaymakamlık Mülakat)” konu başlığıyla e-posta gönderdi. Likoğlu’nun özgeçmişini de e-postaya ekleyen ve “daha önce Fehmi Likoğlu ile ilgili mesaj attığını” belirten Muş, “Bu arkadaş Trabzon Sürmeneli ağabi, bizim köyden. Çok sağlam bir arkadaş. Kaymakamlık yazılı sınavını geçti. 23 Eylül Perşembe günü de sözlü mülakata girecek. Sıra numarası 117. Eğer siz de uygun görürseniz ağabi, değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Sürmene İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı ile dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan Likoğlu, 2011-2013 yılları arasında Kayseri Yeşilhisar, Niğde Ulukışla ve Ordu İkizce ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Likoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, 1 Eylül 2016’da FETÖ’den açığa alındı.