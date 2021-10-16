Ticaret Bakanı açıkladı: Pandemide 112 bin esnaf iş yerini kapattı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandemi döneminde, 11 Mart 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında; 112 bin 710 esnafın iş yerini kapattığını, 71 bin 314 şirketin de kapandığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun pandemi döneminde işyerini kapatan esnaf ve şirketlerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11 Mart 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 112 bin 710 esnafın işyerini kapattığını ve 71 bin 314 şirketin de kapandığını açıkladı.

Bakan Muş’un açıklamasına göre gelir kaybı, kira, hibe, ciro kaybı desteği olarak toplamda 9 milyar 54 milyon 736 bin 810 lira ödeme yapıldı.

Bakan Muş, pandemi döneminde esnafa verilen destek ödemelerini ise şöyle sıraladı: