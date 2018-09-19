Ticaret Bakanı: 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan haksız fiyat artışı tespit edilen ürünler hakkında açıklama geldi. Pekcan, 41 bin 821 üründen 1296'sında haksız fiyat artışı tespit edildiğini söyledi. Pekcan "680 ürünün gramajında oynama belirlendi" dedi.

Yerli üretim logosunun da belli olduğu toplantıda konuşan Pekcan'dan haksız fiyat artışı tespit edilen ürünler hakkında açıklama geldi. Pekcan şöyle konuştu:

“41 bin 821 üründen 1296'sında haksız fiyat artışı tespit edildi. 680 ürünün de gramajıyla oynandığı belirlendi."

Yerli üretim logosunun tanıtıldığı toplantıda logonun kırmızı çizgiler içindeki yerli üretim yazısı dikkati çekiyor.

Pekcan, "Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır" diyerek "Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir" ifadesini kullandı.