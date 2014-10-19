TİB'in bağlı olduğu BTK'ya dev bütçe

2015 bütçesinde, düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında en büyük bütçe, dinlemelerin adresi olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın da bağlı olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ayrıldı. BTK’nin bütçe büyüklüğü 2 milyar lira. Bütçe cetveline göre gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı’na 14, Başbakanlık’a 183 otomobil alınacak.

Mustafa Çakır’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Meclis’e sunulan 2015 bütçesinde, düzenleyici ve denetleyici kurumlar içerisinde bütçe büyüklüğü en yüksek olan kurum, yasal telefon dinlemelerinin yapıldığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) da bağlı olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) oldu. Kurumların 2015 yılında alabilecekleri taşıtların listelendiği bütçe cetveline göre Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl 2’si güvenlik önlemli olmak üzere 14, Başbakanlık’a da 20’si güvenlik önlemli olmak üzere 183 binek otomobil alınacak. Bütçe cetvellerine göre BTK’nin bütçe büyüklüğü 2 milyar lira. Diğer düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe büyüklükleri de şöyle:

RTÜK 248 milyon lira, SPK 109 milyon 496 bin lira, BDDK 282 milyon lira, EPDK 248 milyon 136 bin lira, Kamu İhale Kurumu 130 milyon lira, Rekabet Kurumu 65 milyon 500 bin lira, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 96 milyon lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 33 milyon 560 bin lira.

Taşıt saltanatı

Hükümet artan maliyetler nedeniyle tasarrufa gitmek için kamuda taşıt kiralamaya sınırlama getirildiğini duyurmuştu. Buna karşın bütçeye göre kamu idareleri gelecek yıl yine çok sayıda araç edinebilecek. Cumhurbaşkanlığı gelecek yıl 12 binek otomobil, 2 güvenlik önlemli binek otomobil alacak.

Güvenlik önlemli binek otomobillerin cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından belirlenecek. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı’na 2 minibüs, 1 panel, 1 otobüs, 1 kamyon alınacak. Yine cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından belirlenmek üzere “diğer taşıtlar” kapsamında Cumhurbaşkanlığı’na 6 araç daha alınacak. Başbakanlık ise 20’si güvenlik önlemli olmak üzere toplam 183 binek otomobil alacak. Başbakanlık’a 16 arazi binek aracı, 17 minibüs, 3 pick-up, 1 panel, 1 midibüs, 1 otobüs de alınacak.



