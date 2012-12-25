'TİB'i ABD kontrol ediyordu, Necdet Özel TİB'de çalıştı'

Disklerde yapılan incelemede, Ergenekon davasında yargılanan subaylar tarafından yazıldığı iddia edeilen notlarda ‘TİB Elemanları’ adlı bölümde “TİB’i ABD kontrol ediyordu. Necdet Özel TİB’de çalışmıştır” ifadeleri yer alıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan Toygun Atilla ve Selahattin Günday'ın haberine göre internet andıcı davası olarak bilinen ve Ergenekon ile birleştirilen davayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınan sabit diskte Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’le de ilgili bilgiler yer aldığı ortaya çıktı.

Kısa adı TİB olarak bilinen Toplumla İletişim Başkanlığı 12 Eylül’den sonra 1983’te Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde kurulmuş, “Psikolojik Harekât Merkezi” olarak görev yapan bir birimdi. 20 yıl kadar işlevini sürdüren TİB’in 2000’li yılların başında faaliyetlerine son verdiği biliniyor.

'TİB elemanları'

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi naip hakimi Hüsnü Çalmuk tarafından hazırlanan raporun 7’nci bölümünde “Sanıklar ile ilgili notlar ve münferit hususlar” başlığı ile verilen bölümün EK-39 olarak tanımlanan kısmında bulunan “TİB Elemanları” yazısı dikkat çekiyor. Bu yazıda şu ifadeler kullanılıyor;

1- E. Mu. Alb. Altan Ateş (Atilla Ateş’in kardeşi)

2- E. Tümg. İhsan Beriş ÖKK kökenli.

3- E. Jan. Öğr. Alb. Veysel Gani

4- Ertuğrul Zekai Ökte

5- Taner Kumkale - N. Ersin’in ekibinden

6- Oğuz Kalelioğlu - N. Ersin’in ekibinden DİTİP operasyonu, deşifre eden Fatih Güllapoğlu, TİB’i ABD kontrol ediyordu. Necdet Özel TİB’de çalışmıştır.

TİB'in ardından DİTİP

TİB yani açık adıyla Toplumla İlişkiler Başkanlığı 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 1983’te Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde kuruldu. Psikolojik harekat faaliyetlerini yöneten/yönlendirdiği öne sürülen TİB’de görev alanlar arasında öne çıkan isimler arasında bir dönem MİT Müsteşarlığı da yapan Teoman Koman, Albay Taner Kumkale, Albay Oğuz Kalelioğlu, eski MGK Genel Sekreteri Doğan Bayazıt bulunuyor.

Notlarda geçen DİTİP’in açılımı ise Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri. TİB’den 1 yıl sonra 1984’de kurulan DİTİB’in faaliyelerinin ise “dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelindeki kendisine bağlı derneklerin bu tür faaliyetlerini koordine etmek amacıyla” içerdiği belirtilir. Gazeteci Fatih Güllapoğlu, “Tanksız Topsuz Harekat” adını taşıyan kitabında TİB ile DİTİB arasındaki organik bağlantıya dikkat çeker.