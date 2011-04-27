-TİBETLİLER SÜRGÜNDEKİ HÜKÜMETİN BAŞBAKANINI SEÇTİ DHARMSALA (A.A) - 27.04.2011 - Dünyanın dört bir yanından Tibetli sürgünler, Harvard'lı bir hukukçuyu sürgündeki hükümetin başbakanı seçti. Seçim komisyonu başkanı Jampal Thosang, yaptığı basın toplantısında, başbakan için kullanılan Tibet unvanını telaffuz ederek, "Mübarek Dalay Lama'nın Merkez Tibet Yönetimi Seçim Komisyonu, Dr. Lobsang Sangay'ın kalon tripa olduğunu açıkladı" dedi. 42 yaşındaki Sangay, seçilmeden önce, Tibet'in Çin'den özerklik kazanması konusunda Dalay Lama'nın "orta yol" politikasının ötesine geçebileceğini ima etmişti. Sangay, Hindistan'daki öğrenciliği sırasında Tibet Gençlik Kongresi lideriyken Tibet'in bağımsızlığı görüşünü savunuyordu. Sangay, başbakan seçildiği için Hindistan'ın kuzeyinde 1959'da sürgündeki hükümetin kurulduğu Dharmsala'ya taşınacak. Tibet lideri Dalay Lama geçen ay, siyasi görevlerini, Tibet diasporası tarafından seçilerek işbaşına gelmiş bir lidere bırakacağını açıklamıştı. Dalay Lama, ruhani lider olarak halkına önderlik etmeye devam edeceğini söylemişti. Siyasi liderliğin değişiminin Dalay Lama'nın ölümü halinde muhtemel liderlik krizinin bertaraf edilmesini sağlayabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, Dalay Lama'nın siyasi liderliği bırakmasının, Çin'in Dalay Lama'nın ölümünden sonra Tibet'in bağımsızlık hareketini etkilemesini zorlaştıracağını belirtiyorlar.