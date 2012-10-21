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Dünya

Bir Tibetli daha Dalai Lama için kendini yaktı

Londra'da bulunan Özgür Tibet adlı insan hakları örgütü, tibetli bir gencin kendisini yaktığını duyurdu

21 Ekim 2012 13:19

Bir Tibetli daha "Dalai Lama Tibet'e geri dönsün" sloganları atarak kendini yaktı.

Merkezi Londra'da bulunan Özgür Tibet adlı insan hakları örgütü, 27 yaşındaki Lhamo Kyeb'in, Çin'in kuzeybatısında Kansu eyaletindeki bir manastır yakınlarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bir görgü tanığı, Kyeb'nin kendini yakıp Bhora manastırına doğru koştuğunu, peşinden koşan ve alevleri söndürmeye çalışan güvenlik güçlerini kendinden uzaklaştırdığını, manastır yakınlarında yere düştüğünü söyledi.

İnsan hakları örgütü, Mart 2011'den bu yana yaklaşık 60 Tibetlinin Çin yönetiminin bölgedeki politikasını protesto etmek için kendini yaktığını açıkladı. a

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