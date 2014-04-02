TİB'e göre Youtube'un kapatılma gerekçesi Atatürk'e hakaret

TİB'in sitesindeki bilgiye göre Dışişleri'ndeki güvenlik toplantısı ses kayıtlarını yayınladığı için engellenen YouTube'un TİB tarafından açıklanan kapatılma gerekçesinde "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında kapatıldı" ifadeleri yer alıyor.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) resmi internet adresindeki sorgulama sayfasına göre, Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli Suriye toplantısının kayıtlarının yayınlandığı video paylaşım sitesi Youtube'un, ATATÜRK Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca kapalı tutuluyor.

Türkiye, 27 Mart'ta, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Müsteşar Yardımcısı Feridun Sinirlioğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı makam odasında 13 Mart 2014'te yaptığı görüşmelerin internette yayınlanan ses kayıtlarıyla sarsıldı. Dışişleri Bakanlığı, “secim gudumu” rumuzlu bir kullanıcı tarafından Youtube'a yüklenen ses kayıtlarıyla ilgili anında harekete geçerek, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) başvurdu.

TİB erişimi engelledi

TİB, Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine youtube'u önce erişime kapattı. TİB'in bu işlemine karşı Ankara Barosu dava açtı. Dava dilekçesi, youtube'un TİB tarafından idari kararla kapatıldığını ortaya koydu. Dava dilekçesinde, “TİB'in sitesinde 5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (YouTube.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 27.03.2014 tarih ve 490.05.01.2014.-48125 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir uygulanmaktadır' açıklamasının yer aldığı görülmektedir” denildi.

TİB, idari kararla YouTube'u kapattıktan sonra aynı gün Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi de, aynı gün YouTube hakkında kapatma kararı verdi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan basın açıklamasında, youtube'un Suriye konulu gizli toplantı kayıtlarının yayınlanması üzerine kapatıldığı da açıkça belirtildi. Konuya ilişkin Anadolu Ajansı da 28 Mart 2014'te saat 21:54:41'de abonelerine haber geçti.

5651 sayılı kanun

YouTube'un, ses kayıtlarının yayınlanmış olması nedeniyle kapatıldığı açıkken, TİB'in resmi internet sayfasındaki sorgulama ekranı ise görenleri şaşkına çevirdi. YouTube'la ilgili TİB'in sorgulama ekranında, “Bu İnternet sitesi (youtube.com) hakkında Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/03/2014 tarih ve 2014/358 sayılı kararına istinaden ve 5651 sayılı Kanun'un 8. madde 1/b bendi uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır” ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıktı. YouTube'un kapatılmasına neden olan yukarıdaki 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un “Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi”ni düzenleyen 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin ise “25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar” olduğu anlaşıldı. TİB'in sorgu sayfasında youtube'un Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında kapatıldığı bilgisi yer alırken, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27 Mart tarihli kararına dayanak yapılan “devletin güvenliğine karşı suçlar” ise 5651 sayılı Kanun'da yer almıyor.

Gerekçe yapılan yasa maddesi

5651 sayılı Kanun'un 8. maddesi şöyle:

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da yer alan suçlar.