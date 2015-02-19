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Hostes olmak isteyen kadınların soyunmasını istemek suç unsuru değilmiş!

İlan veren çete ABD'deki bir şirketin adını kullanıyor. Şirketin şikayeti üzerine ortaya çıkan çete hakkında işlem yapılmadı

19 Şubat 2015 11:33

İlan vererek internet üstünden görüştükleri hostes adaylarının soyunmasını isteyen kişiler hakkında ismi kullanılan havayolu şirketi şikayette bulundu. Emniyet'ten yanıt gelmedi, TİB suç unsuru bulamadı.

ABD’li bir havayolu şirketi adına Türkiye’de kabin elemanı ilanı vererek, başvuru yapan kadınlara iş görüşmesi adı altında görüntülü konuşma programı üzerinden soyunmalarını isteyen bir çete ortaya çıkarıldı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, ABD’li şirketin Türkiye Temsilciliği, bu cinsel istismarın yapıldığı e-mail adresini Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na bağlı ihbar hattına, hem de Emniyet’e bildirdi. TİB “Bir suç unsuru bulamadık” derken, Emniyet ise iki ihbarı da yanıtsız bıraktı.

“Türk misafirperverliğini uçuş emniyeti ile mükemmel bir şekilde harmanlayan dinamik ve çok yönlü bir meslek edinmek istemez misiniz? Ya mesleğiniz boyunca farklı şehirler ve ülkeler görmeye ne dersiniz? Aylık 4500 Dolar maaş, özlük hakları, izin, tatil, kadro imkanı ve iyi bir kariyer için cevabınız ‘Evet’ ise....”

Çeşitli internet sitelerinde sıkça görülen bu iş ilanında, ABD’li köklü bir havayolu şirketinin adı veriliyor. İlanda, irtibat için bir e-mail adresi yer alıyor. Adaylar e-mail üzerinden şirketle temas kurduklarını düşünüyor. İkinci adımda, başvurucuya internet üzerinden görüntülü sohbet programı olan bir ‘Skype’ linki veriliyor. Böylece 45 dakikalık “iş görüşmesi” yapılacağı belirtiliyor. Görüşme için, başvurucunun kimsenin olmadığı bir odada ve bilgisayar başında olması şart koşuluyor. Diğer kurallar şöyle sıralanıyor:

“Oda içerisinde aday dışında birinin olması kopya niteliği taşıdığı için sınav iptal edilir.

Sınav esnasında cep telefonu ile konuşmak, PC başından ayrılmak, sınav sorunlarına net ve arama motoru üzerinden bakmak kopya niteliği taşır. Bu nedenle sınava cep telefonu ve I-pad üzerinden giriş yapılmaz Webcam olmalıdır.

 

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