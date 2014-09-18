TİB'e 17 bin lira maaşla 75 'çok özel' personel

Bakanlar Kurulu’nun “gizli” kararıyla 75 özel personel alındı. 12’si hukukçu 63’ü mühendis olan ve “kendi istediği zaman işten ayrılmak”, “disiplin suçu işlemedikçe işten çıkarılmamak” koşullarıyla, “10-17 bin lira” gibi çok özel maaş ve yetkilerle donatılan gizli personeli CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran Meclis gündemine taşıdı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan bilgi isteyen Umut Oran, TİB’in artık iyice “AKP ve Tayyip Erdoğan kurumu” haline dönüştürülmek istendiğini belirterek, “Padişahın dinleme teşkilatı oldular” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 Aralık operasyonu sonrasında internete düşen ve yine hazırlanan fezlekelerdeki yasal ses kayıtları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıktan sonra geçen temmuz ayında TİB’le ilgili bir çalışmalarının olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, “Böyle bir TİB olmaz. Zaten MİT de bu işi yapabiliyor. TİB’i kurumsal olarak kaldırıp, yetkilerini MİT’e devredeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu açıklamasından 1 gün sonra kurumun personel yapısında Resmi Gazete’de yayımlanmayan bir Bakanlar Kurulu kararı alındığı ortaya çıktı. CHP’li Umut Oran, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergeyle gizli kararı Meclis gündemine taşıdı.

Oran, Davutoğlu’na, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) hazırlanan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” 21/07/2014 tarihli ve 2014/6699 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdi mi?” sorusunu yöneltirken, bu kararın neden Resmi Gazete’de yayımlanmadığı konusunda da bilgi istedi.

Oran, “Söz konusu 2014/6699 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ‘GİZLİ’ gizlilik derecesine mi haizdir, neden Resmi Gazete’de yayımlanmadı?” görüşünü dile getirdi.

AKP’ye yakın isimler mi alınacak?

Umut Oran, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayınlanmamasının altında kamu ücret skalasının çok üstünde ücret alacak pozisyonda çalışacak kişilerin “AKP’ye yakın isimlerden seçilmesinin sağlanması” amacının yattığı kuşkuları olduğuna işaret etti. Oran, söz konusu personelin sadece “kendi isteğiyle işten ayrılabileceği” ve memuriyetten çıkarılmayı gerektirecek ağırlıkta disiplin suçu/adli ceza işlemediği sürece işten çıkarılamayacağı yönünde duyumlar aldığını da belirtti. Oran, bu 75 personelin işe alımında tüm yetkinin TİB’de oluşturulacak 3 kişilik komisyonda olacağı bilgisinin de kendilerine geldiğini ifade etti.

‘Bu bir keyfiyet’

Umut Oran, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, hükümetin bu “gizli” düzenlemeyle “koca kulak” yapılanmasını en üst noktaya taşıyacağını söyledi. MİT’in bile zaman zaman personel alımını gazete ilanlarıyla duyurduğuna işaret eden Oran şunları söyledi: “TİB artık iyice AKP ve Erdoğan kurumuna dönüşüyor. Padişahın dinleme teşkilatı oldular, istibdat dönemini kendisine örnek alıyor beyefendi sanırım. Utanacak bir şeyin yoksa, niyetin temizse neyi gizliyorsun, açarsın sınavını 5 mezunundan birisinin işsiz olduğu üniversiteli kardeşim de gelir girer sınavına en uygununu başarılı olanı seçersin. Bu kadar keyfiyet kabul edilemez.”