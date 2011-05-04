TİB'den Ekşi Sözlük'ü kapatma emri!

T24 - TİB, Ekşi Sözlük'ün hosting firmasına bir mektup göndererek sitenin alan adının barındırılmasının 'derhal' durdurulmasını talep etti.





22 Ağustos'ta internete YASAK GELİYOR!







Türkiye'de internet sitelerine uygulanan sansür politikası Beyoğlu'nda büyük bir yürüyüşle protesto edildi.

Türkiye'nin en çok ziyaretçi toplayan forumlarından Ekşi Sözlük'ün kapatılması için hosting firmasına Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı'nca mektup gönderildi.

Mektupta, ekteki alan adlarının barındırılmasına derhal son verilmesi, aksi halde yasal işlemlere başvurulacağı belirtildi. Mektubun basına yansıması ve gerek firmanın gerekse vatandaşların TİB aleyhine suç duyurusu ve dava açma hazırlıklarına başlaması üzerine kısa bir açıklama daha yapan TİB, 'bir engelleme kararı yok' dedi.

Listede Ekşi Sözlük'ün alan adı olan sourtimes.org'un da bulunduğu belirtiliyor.

Ekşi Sözlük'te de yer alan sözkonusu mektup şöyle:

"Sayın yer sağlayıcı;



Aşağıdaki alan adlarına yer sağlayıcılık hizmeti verdiğiniz tespit edilmiştir.



Bu kapsamda derhal bunlara yer sağlayıcılık hizmetine son vermeniz gerekmektedir.



Aksi takdirde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın yasal işlemlere başvurulacaktır.



Diğer taraftan; bundan sonra da; 5651 sayılı kanunda sayılan katalog suçlar (müstehcenlik, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, vb.) kapsamındaki internet sitelerine yer sağlayıcılık (hosting) hizmeti vermemeniz gerekmektedir.



Gereğinin derhal yapılmasını ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı"

Daha sonra TİB tarafından yapılan ve sözkonusu mektubun varlığının yalanlanmadığı ek açıklamaysa şöyle:

"Sayın Yetkili;

sourtimes.org ve eksisozluk.com internet siteleri ile ilgili herhangi bir engelleme kararı bulunmamaktadır. Bunun için, herhangi bir adli işleme başvurmanıza da gerek yoktur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hukuk Daire Başkanlığı

T.İ.B.

http://www.tib.gov.tr"

İlk mektup üzerine Ekşi Sözlük yönetimi, yine aynı sayfada bir açıklama yaptı.

Açıklamada BTK ve TİB'in 'tamamen kontrolsüz ve çığrından çıkmış bir şekilde yönetildiği, tamamen zarara ziyana yol açtığı' belirtiliyor, "TİB'in şu anda yasal olarak tüm yükümlülüklerini çatır çatır eksiksiz yerine getiren Ekşi Sözlük'ü kapatma girişiminde bulunması artık bu bulamacın patladığı yerdir" ifadeleri kullanılıyor.



