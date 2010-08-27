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TİB'DEKİ İNCELEME SONA ERDİ ANKARA (A.A) 

27 Ağustos 2010 17:47

-TİB'DEKİ İNCELEME SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıklarının telefonlarının dinlenildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) yapılan inceleme sona erdi. Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Nuri Yiğit, beraberindeki bilirkişiler ile saat 10.00'da TİB'e gelerek yaptığı incelemeyi saat 14.30'da tamamladı. Başsavcıvekili Yiğit, TİB'den ayrılırken, herhangi bir açıklama yapmadı.  İncelemede, soruşturma kapsamında bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, öğrenilmesi ve açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilen bir takım teknik konuların araştırıldığı ve gözlemlendiği; yetkililerden bilgi de alındığı kaydedildi. 

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