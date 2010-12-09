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TİB'DE FİİLİ ENGELLEMEYE BERAAT ANKARA (A.A)

09 Aralık 2010 15:34

-TİB'DE FİİLİ ENGELLEMEYE BERAAT ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB), 5 Kasım 2009'daki keşfi sırasında Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Hayri Keskin'e ''fiili engellemede bulunduğu'' iddiasıyla yargılanan TİB Hukuk Müşaviri Mustafa Akar beraat etti. Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Akar'ın avukatı ile müşteki Keskin'in avukatı katıldı. Avukatların son beyanlarının dinlenmesinin ardından Yargıç Ahmet Zeki Durmuş, sanık Akar'ın, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildiğini açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tezel de 30 Kasım 2010'daki celsede, isnat edilen suçun yasal unsurları oluşmadığından, sanık Akar'ın beraatına karar verilmesini istemişti. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda Hakim Keskin, yanında mahkeme katibi Mehmet Uygun ve mübaşir Mehmet Öngür ile birlikte, 5 Kasım 2009'da TİB'e keşfe gitmişti.  İddianamede; Keskin, Uygun ve Öngür'ün, ''keşif sırasında Akar'ın, mahkemenin işlemlerinin hukuka aykırı olup, müsaade etmeyeceğini söyleyerek müdahale ettiği, bunun üzerine Akar'ın uyarıldığı'' yönünde tutanak tuttuğu belirtilmişti. Akar'ın ise soruşturma aşamasındaki ifadesinde, mukavemette bulunmadığını ve keşif hakimini engellemediğini söylediği kaydedilen iddianamede, tarafların bazı tanıklarının ifadeleri de iddianamede yer almıştı. ''Tanık beyanları arasındaki çelişkinin giderilemediği'' ifade edilen iddianamede, ''delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere'', Akar'ın ''yargı görevini yapan kişilere karşı görev yaptırmamak için direnmek'' ve ''haksız tahrik'' hükümleri uyarınca, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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