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TİB'de 3. arama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TİB'de Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda arama başlatıldı.

29 Mart 2010 03:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıklarının telefonlarının dinlenildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında TİB), Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda arama başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcıvekili Nuri Yiğit, konusunda uzman üç bilirkişi ile birlikte saat 10:00'da TİB'e gitti.

Yiğit ve beraberindekilerin, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları'nın telefonlarının daha önce dinlenip dinlenilmediğini tespit edeceği, eğer herhangi bir dinleme söz konusu ise bunlara ilişkin kayıtlara el konacağı belirtildi.

Bu kapsamda, TİB Başkanı Fethi Şimşek'in de aralarında bulunduğu yetkililerden bilgi istenecek.

Yargıtay ve Danıştay Başkanlıklarının telefonlarının dinlenip dinlenilmediğinin tespiti amacıyla Yargıtay tarafından verilen numaralardan uygulamalar yaptırılacak ve bu kayıtların sistemde nasıl kaydedildiği gözlemlenecek.

Bu uygulama sırasında, bir Cumhuriyet Savcısı da Yargıtay Başkanlığı'nda hazır bulunuyor.

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