Tıbbi yardım izin bekliyor

Yeryüzü Doktorları Türkiye Şubesi Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, İsrail'in yaptığı saldırıların ardından Gazze'ye tıbbi yardım için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Ancak bölgeye giriş için İsrail ve Mısır'ın Gazze'ye giriş izni vermesini bekliyoruz" dedi.



Merkezi İngiltere'de bulunan Yeryüzü Doktorları'nın Türkiye Şubesi başkanlığını yürüten Prof. Dr. Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeryüzü Doktorları olarak önceki yıllar Gazze'ye önemli tıbbi yardımda ve doktor desteğinde bulunduklarını söyledi.



Gazze'ye dün İsrail'in yaptığı saldırının ardından Türkiye'deki insani ve tıbbi yardım kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelerek toplantı yaptığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:



"Gazze'ye tıbbi yardım için tüm hazırlıklarımızı yaptık, ancak bölgeye giriş için İsrail ve Mısır'ın kapıları açmasını bekliyoruz. Şu an orada insanlık dışı manzaralar yaşandığı yönünde Gazze'deki doktorlardan bilgi aldık. Hastanelerin morglarında yer kalmadığını, cesetlerin sokaklara kadar taştığını öğrendik. Ayrıca Gazze'deki hastanelerin ağır yaralı dışında, hafif ve orta derecedeki yaralıları kabul etmediği bilgisi bize ulaştı. Bu insanlık dramına son vermek için bütün hazırlıklarımızı tamamlamamıza rağmen, Gazze'ye giriş izni verilmediği için eli kolu bağlı durumdayız."



Prof. Dr. Karaman, yarın Mısır'a ekip göndereceklerini belirterek, söz konusu ekibin Gazze'ye giriş yapabilmek için girişimlerde bulunacağını söyledi.



Gazze'deki yaralılara müdahale için şu anda iki çözüm üzerinde durduklarını vurgulayan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gazze'deki yaralıların acilen Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmesi gerekir. Ayrıca çok hızlı bir şekilde Gazze'ye doktor gönderilmeli ve tıbbi malzeme girişine izin verilmelidir. Doktorlarımız ve tıbbi malzemelerimiz Gazze için hazır durumda. Eğer Gazze'ye girişe izin verilmezse yıllardır ambargo nedeniyle açlık ve sefaletten çökmüş halk, şimdi de yaralısıyla ve ölüsüyle kendi başına kalacaktır. Diplomatik kanalların izin vermesi halinde Gazze'deki yaralıları en kısa sürede Türkiye'ye getireceğiz. Gazze'ye yardım için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız."



