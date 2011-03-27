T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIBBİ MALZEME GÖTÜREN GEMİ YOLA ÇIKTI ÇEŞME (A.A)

27 Mart 2011 10:58

-TIBBİ MALZEME GÖTÜREN GEMİ YOLA ÇIKTI ÇEŞME (A.A) - 27.03.2011 - Libya'ya tıbbi malzeme götürecek, 15 sağlık personeli ve güvenliği sağlamak için 10'u özel harekat polisi 20 emniyet görevlisinin bulunduğu feribot, Çeşme Limanı'ndan hareket etti. Çeşme Limanı'ndan Libya'nın Misrata Limanı'na gidecek olan Ankara Feribotu'na, acil ihtiyaca cevap verecek çok miktarda tıbbi malzeme yüklendi. Feribotta, Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu ile 15 sağlık personeli ve 3 ambulans bulunuyor. Sağlık ekibinin ve gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için, 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisi de Ankara Feribotu ile yola çıktı. Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu, Libya'ya acil sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek ilaç, serum gibi tıbbi malzemeleri götürdüklerini, Libya'da tedavisi mümkün olmayan yaralıları da feribotla Türkiye'ye getireceklerini bildirdi. Ankara Feribotu birinci kaptanı Muzaffer Keskin ise 42 mürettebatın yer aldığı feribotun 664 mil yol katederek, yaklaşık 55 saat sonra Libya'nın Misrata Limanı'na yanaşacağını belirtti.  Keskin, feribotun saatte 12 ile 15 mil arasında hız yapacağını, ancak denizdeki hava şartlarının da önemli olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24