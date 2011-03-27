-TIBBİ MALZEME GÖTÜREN GEMİ YOLA ÇIKTI ÇEŞME (A.A) - 27.03.2011 - Libya'ya tıbbi malzeme götürecek, 15 sağlık personeli ve güvenliği sağlamak için 10'u özel harekat polisi 20 emniyet görevlisinin bulunduğu feribot, Çeşme Limanı'ndan hareket etti. Çeşme Limanı'ndan Libya'nın Misrata Limanı'na gidecek olan Ankara Feribotu'na, acil ihtiyaca cevap verecek çok miktarda tıbbi malzeme yüklendi. Feribotta, Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu ile 15 sağlık personeli ve 3 ambulans bulunuyor. Sağlık ekibinin ve gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için, 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisi de Ankara Feribotu ile yola çıktı. Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu, Libya'ya acil sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek ilaç, serum gibi tıbbi malzemeleri götürdüklerini, Libya'da tedavisi mümkün olmayan yaralıları da feribotla Türkiye'ye getireceklerini bildirdi. Ankara Feribotu birinci kaptanı Muzaffer Keskin ise 42 mürettebatın yer aldığı feribotun 664 mil yol katederek, yaklaşık 55 saat sonra Libya'nın Misrata Limanı'na yanaşacağını belirtti. Keskin, feribotun saatte 12 ile 15 mil arasında hız yapacağını, ancak denizdeki hava şartlarının da önemli olduğunu ifade etti.