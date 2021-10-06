Tıbbi cihaz üreticilerine Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları için yeni ödeme planı sunuldu

17 milyar lirayı bulan kamu alacakları için 16 Eylül’de Ankara’da eylem yapan tıbbi cihaz üreticilerine, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir ödeme planı sunuldu. Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDES) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, “Bize yeni bir ödeme planı verildi. 12 ay içinde ödeme yapılacağı aktarıldı” dedi.

TÜMDES Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, yaptığı açıklamada, sayıları 14 bini bulan tıbbi cihaz üreticilerinin, batmamak için yıllardır devletten alacaklarını istediğini belirtti. Ödeme yapılacağına dair kendilerine daha önce verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Delikanlı, eylem kararı almalarının ardından yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı.

"Toplamda 2 milyar TL ödeme yapıldı"

“19 milyarı bulan alacağımızın tahsili için eylem kararı aldık. Ancak biz daha meydana çıkmadan, eyleme gerek olmadığı, eylül ve ekim aylarında ödeme yapılacağı el altından iletildi. Hatta Ankara’daki eylemden önce 1 milyar TL ödeme de yapıldı. Eylem sonrasında da 1 miyar TL’lik bir ödeme daha yapıldı. Sektördeki firma sayısı 14 bin. Alacak miktarının 19 milyar olduğu göz önüne alınırsa yapılan ödemenin yaraya merhem olacak miktarda olmadığı anlaşılacaktır. Bu 2 milyar TL’lik ödemenin dışında bize yeni bir ödeme planı verildi. 12 ay içinde ödeme yapılacağı aktarıldı.”

2018'den beri alacaklarını tahsil edemiyorlar

Kamuya ait sağlık kuruluşlarına MR cihazından eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ameliyat lambasına kadar tıbbi cihazları temin eden firmalar, 2018’den beri alacaklarını tahsil edemiyor.

Yüzde 25'inden feragat etmişlerdi

Hükümet, borç miktarını düşürebilmek için tıbbi cihaz üreticilerine 2018 ve 2020 yılları arasında alacaklarının yüzde 25’inden feragat etmeleri şartıyla ödeme teklifi getirmişti. Firmaların büyük bölümü, icraya düşmemek için bu teklifi kabul etmişti. Ancak bu feragate rağmen ödemeler yapılmamıştı.

Türkiye’deki tıbbi cihaz sektöründe toplam 14 bin firma bulunuyor. Türkiye’de tıbbi cihaz pazarı ise yaklaşık 2,6 milyar dolar. Firmaların yüzde 85’i ithalat, yüzde 15’i yerli üretim yapıyor. Türkiye’de tıbbi cihazlar yan sanayiinde ise bin 87 üretici firma var. İthalatçı sayısı da bin 814. Ana sektörde 387 üretici firma bulunuyor. (ANKA)