Tıbbi cihaz üreticileri, kamudan alacakları için eylem kararı aldı

Tıbbi cihaz üreticileri, kamudan 19 milyar TL’yi bulan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem kararı aldı. Ödeme yapılacağına dair kendilerine verilen sözlerin daha önce de tutulmadığını belirten sektör temsilcileri, 16 Eylül’de Ankara’da eylem için bir araya gelecek.

Cumhuriyet gazetesinden Esra Alus’un haberine göre, Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, hükûmetin alacak miktarını düşürebilmek için firmalara 2018 ve 2020 yılları arasında alacaklarından yüzde 25 feragat etmeleri şartını pek çok şirketin batmamak için kabul ettiğini belirtti.

Delikanlı, “Kabul edenlerin hepsi zarar etti ama bunu sanki firmalar kendisi istemiş gibi bir algı yaratıldı. Üstelik ödemeler hâlâ yapılmadı. Bunun için 16 Eylül tarihinde eylem kararı aldık.” dedi.