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Ekonomi

TIBBI CİHAZ SEKTÖRÜ İNOVASYON TEŞVİKİ İSTİYOR ANKARA (A.A)

16 Kasım 2010 13:41

-TIBBI CİHAZ SEKTÖRÜ İNOVASYON TEŞVİKİ İSTİYOR ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Tıbbi cihaz sektörünün ihracatının artırılması için, inovasyonun teşvik edilmesi istendi.  TOBB Türkiye Medikal Meclisi toplantısında, tıbbi cihaz sektörünün ihracatta hak ettiği yere gelebilmesi için, üretim alanında gerçekleştirilecek inovasyonun büyük önem taşıdığına işaret edildi.  İnovatif ürünlerin ortaya çıkartılması ve Ar-Ge'nin geliştirilmesi için teşvike dayalı bir çalışma sisteminin şart olduğu görüşünde birleşildi.  Toplantıda, projeler için maddi olarak teşvik veren TÜBİTAK, KOSGEB ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kurumlara, meclis olarak teknik anlamda, projelerin ne anlama geldiği, işlevlerinin ne olduğu, gerçekleşebilme oranları ve gerçek anlamda inovatif olup olmadığı konusunda danışmanlık ve hakemlik yapılması önerisinde bulunuldu.  Toplantıya katılan Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanı Bülent Biber, kamu alımlarında yerli malının teşvik edilmesi hakkında hazırladığı bilgi notunu ve sunumunu meclis üyeleri ile paylaşırken, konu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan meclis üyeleri de bunun için çalışma grubu oluşturulup, eylem planı hazırlanmasına karar verdi.  Öte yandan toplantıda, meclisin daha etkin çalışabilmesi için alt komiteler kurulmasının önemi dile getirildi. Sorun ve hedeflerin tespiti sonrasında kurulacak komiteler için, sektör temsilcileri önerilerde bulunurken, öncelikle makro problemlerin, TOBB Medikal Meclisi'nde çözülmesi ve bu sorunların çözülmesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde çalışılması, bu sorunlar tespit edilirken toptancı, ara toptancı, ithalatçı ve imalatçı gruplarla koordinasyon sağlanması gerektiği vurgulandı. 

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