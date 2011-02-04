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TIBBİ CİHAZ DAVASINDA 2 TAHLİYE KONYA (A.A)

04 Şubat 2011 16:06

-TIBBİ CİHAZ DAVASINDA 2 TAHLİYE KONYA (A.A) - 04.02.2011 - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tıbbi cihaz alımında usulsüzlük yapıldığı  iddiasıyla açılan davada tutuklu dört sanıktan ikisi serbest bırakıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklardan U.Y. ile firma sahibi Ş.İ'nin tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanıklar Ö.T. ile İ.C.O'nun ise suç vasfının sanıklar lehine değişmesi ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süre gözönünde bulundurularak tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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