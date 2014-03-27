TİB, Twitter'dan 643 içerik kaldırılmasını istemiş

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı(TİB) tarafından Twitter 'a 643 içerik kaldırma talebi iletildiği açıklandı. Bu taleplerin 81'i (url bazında) 27 mahkeme kararı ve 3 savcılık talebiyle ilgili. Diğer 562 talep ise mahkeme kararı dışındaki özdenetim talepleri. İçeriği olan şikayetlerin ise yüzde 91,5'inde neden müstehcenlik.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün açıklamasına göre 01.01.2014 tarihinden erişimin engellendiği (20 Mart 2014) güne kadar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) Twitter’a ilişkin 81 adet URL için 27 mahkeme kararı ve 3 savcılık talebi olmak üzere toplamda 30 adet talep ulaştı. Bu mahkeme kararlarından 16’sı kişilik haklarının ihlali, 5’i müstehcenlik, 3’ü özel hayatın gizliliğinin ihlali ve geriye kalan 3’ü ise soruşturmanın gizliliğinin ihlali ile ilgili.

Twitter'dan özdenetim için 562 bildirim

Yine aynı açıklamaya göre TİB, kendisine kullanıcılardan gelen şikayetler hakkında Twitter'a toplamda 562 bildirim gönderdi. Bu bildirimler yoluyla, Twitter yetkililerinden şikâyete konu olan içeriklerin incelenmesi ve özdenetim yapılması talep edildi.

Bu 562 bildirim'in 184'ü içeriği olmayan bildirimler yani bahsi geçen içerik ya kullanıcı tarafından kaldırıldı ya da Twitter. Ancak Twitter bu içeriklerin kim tarafından kaldırıldığı hakkında bilgi vermiyor.

İçeriği olan 378 bildirimin ise yüzde 91,5'i "müstehcenlik" nedeniyle şikayet edilmiş.