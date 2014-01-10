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TİB personelinin soruşturulmasını sınırlama hazırlığı

Düzenlemeye göre, mahkeme kararına tabi olan internet sitesi kapatma yetkisi TİB'e verilecek

10 Ocak 2014 01:34

Arzu Yıldız / Ankara 
 
AKP, yasal dinlemelerin yapıldığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) çalışan personele soruşturma açılmasını izne bağlı kılacak yasal bir düzenleme hazırladı.   
Geçen haftalarda başkanlığına Milli İstihbarat Kurumu (MİT) kökenli Cemaleddin Çelik’in atandığı TİB ile ilgili kanunda değişiklik hazırlandı. AKP’nin hazırladığı düzenlemeye göre, “TİB personelinin görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan suçları işlemeleri halinde cezai soruşturma yapılması Telekomünikasyon Başkanı ve ilişkili bakanın iznine tabi olacak. Telekomünikasyon Başkanı ve bakan, ilgili personel için soruşturma izni vermezse yargılama yapılamayacak.”
 

TİB'e internet sitelerini kapatma yetkisi

 
AKP’nin hazırladığı teklifte, TİB’e internet siteleri için de yetki veriliyor. Türkiye’de mevcut durumda internet siteleri ancak mahkeme kararıyla kapatılabilirken ilgili teklifte bu yetkinin TİB Başkanı’na verilmesi yer alıyor. Düzenleme yasalaşırsa, TİB Başkanı, mahkeme kararı olmadan siteleri kapatabilecek.  

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