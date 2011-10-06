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TİB, istenilen bilgileri yine göndermedi!

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada 'özel hayatın gizliliği' gerekçesiyle mahkemenin istediği...

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada 'özel hayatın gizliliği' gerekçesiyle mahkemenin istediği bilgileri göndermeyen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) direnmeye devam ediyor. Mahkemenin ikinci kez aynı talebi üzerine cevap yazısı gönderen TİB, istenilen bilgileri yine göndermedi.

Dink davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink ailesi avukatlarının talebi üzerine, olay günü Saray Kumaşçılık önünde iki noktadan cep telefonuyla konuşan 4 şüpheli kişinin tespiti için bu mevkii kapsayan baz istasyonlarından yapılan tüm görüşmelerin bildirilmesi amacıyla TİB Başkanlığı'na yazı yazmıştı.  

hrant dink

Mahkemenin ilk talebini reddedenTelekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) gerekçe olarak  'Şüpheli ya da sanık olmayan çok sayıda kişinin görüşme kayıtlarının alınması anlamına geleceğini ve bunun da özel hayatın gizliliğinin ihlaline neden olacağını' göstermişti. 

TİB, mahkemenin söz konusu talebini geri çekmesi için itiraz etti ancak itiraz bir üst mahkemece de reddedildi. 


İkinci kez ret

Talebini yenilen mahkemeye TİB'ten yeni bir cevap daha geldi. Ancak bu cevapta da TİB, istenilen bilgileri yine göndermedi. 

Bölgedeki tüm görüşmelerin bildirilmesinin mümkün olmadığını belirten TİB, mahkemeye 'Baz istasyonu sorgusu yapılabilmesi için arayan ve aranan numaraların olması gerekiyor' diye yanıt gönderdi.

27 Eylül 2011'de mahkemeye ulaşan TİB İdari Daire Başkanı Dr. Abdülkadir Mahmutoğlu imzalı yazıda şöyle denildi: "Mahkemenizce gönderilen yazıda talep edilen baz istasyonu sorgusunun yapılabilmesi için aşağıda belirtilen şekilde temsili görüşme yapılması gerekmektedir. Baz istasyonu sorgusu talep edilen GSM işletmecisi ve/veya işletmecilerine ait numaradan (Avea, Turkcell, Vodafone) her biri için ayrı ayrı olmak üzere diğer işletmecilere ait (GSM veya sabit hat) herhangi bir numara aranmak suretiyle yapılacak, en az 1 dakikalık görüşmelerin, arayan numara, aranan numara, arama tarihi, arama saati, dakikası ve arama süresinin açıkça yazılarak gönderilmesi halinde gereği yerine getirilecektir. Bilgi ve gereğini arz ederim."







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