TİB: Çıplak fotoğraf çektirmeyin

T24 - Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen, çıplak fotoğraflarını internetten sildirmek için hukuki mücadele başlatan sinema oyuncusu Vildan Atasever'in fotoğraflarının internetten temizlenebileceğini, bunun en doğrusunun ise çıplak fotoğraf çektirmemek olduğunu söyledi.



TİB Daire Başkanı Şen, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde Adli Bilişim Uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çığır İbaş'la ortak basın toplantısı düzenledi.



Daire Başkanı Şen, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TİB arasında kurulan ihbar hattı sayesinde internette kişi veya kurumlar hakkında yer alan olumsuz içeriğin web sitelerinden çıkarılabileceğini söyledi.



Kişi ve kurumlar hakkında internet üzerinden hakaret gibi zararlı içeriklerin arttığını belirten Şen, bu işbirliğinin sosyal ağlar başta olmak üzere internet üzerinde çok sık rastlanan bu durumun kullanıcılar lehine çözülebileceğini söyledi.



İnternetin sayısız faydası olduğunu, kullanıcılarına hem iş hem sosyal hayatta büyük bir kolaylık ve imkan sağladığına dikkat çeken Osman Nihat Şen, çocukların güvenli internet kullanımı için uyulması gereken kurallar olduğunu kaydetti.



Ebeveynlerin de interneti ve güvenli internet kullanımını öğrenmesini gerektiğini kaydeden Şen, evlerde bilgisayar ve internetin ortak yaşam alanlarında bulunması gerektiğini söyledi.



Çocuğun kendi odasının internet ve bilgisayar kullanımı için en tehlikeli yer olduğunu kaydeden Şen, çocuk ve ebeveyn arasında aktif bir iletişimin ve ailelerin internette birlikte vakit geçirmesinin önemine dikkat çekti.





Temiz internet için



Osman Nihat Şen, internet ortamında kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini söyledi.



İnternette paylaşılan kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin elinde farklı amaçlar için kullanılabileceğini kaydeden Şen, sanal ortamda en büyük sıkıntının kişinin hak ihlalleri olduğunu söyledi. Daire başkanlığına bu konuda önemli sayıda soru geldiğini belirten Şen, hak ihlallerine karşı sanal dünyada mücadele yöntemini şöyle anlattı:



"Hak ihlali varsa bu siteyi bulup içerik çıkartma talebinde bulunmanız gerekiyor. Bu mail ya da posta yoluyla da olabilir. Karşı taraf içeriği çıkartmıyorsa internet sitesini barındıran içerik sağlayıcıya bu talebi göndermeniz gerekiyor. O da çıkartmıyorsa kendinizle ilgili ihlal edilen içeriği sulh ceza hakimine götürüp bunun doğru olmadığını beyan ederek başvuru yapıyorsunuz. Mahkemenin verdiği kararı karşı kişiye tebliğ ediyorsunuz. Bu elektronik ortamda da noter kanalıyla olabilir. Eğer içeriği yine de çıkartmıyorsa hapis cezasına varan bir süreç var."



Osman Nihat Şen, Türkiye'de son 2.5 yılda bu sürecin 60 bin defa işlediğini belirtti. Şen, "Yurt içi ve dışı dahil olmak üzere yüzde 98 oranında süreç lehte sonuçlandı" dedi.





Blogspot'un kapatılması



TİB Daire Başkanı Şen, bur soru üzerine Digitürk'ün şikayetine bağlı olarak Google'ın ücretsiz medya/645/index.html" class="kyw" rel="2241" >blog servisi Blogspot'a erişimin mahkeme kararıyla engellenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. Asıl olanın sitenin kapatılmaması, içeriğin kaldırılması olduğunu söyleyen Şen, "Yani oradan Lig TV yayınları yapılıyorsa içeriğin çıkartılması gerekir" diye konuştu.





Kendi kendine tedbir



Sinema sanatçısı Vildan Atasever'in geçmiş yıllarda çektirdiği çıplak fotoğraflarının internet sitelerinden kaldırılmasına yönelik başlattığı hukuki süreç ve "Söz konusu fotoğraflar kesin olarak internetten temizlenebilir mi?" şeklindeki soruya ise Şen, "Hiç sorun yok, temizlenebilir. Biz ondan çok daha fazlasını sildirdik. Emin olun arama motorundan bile çıkıyor" diye karşılık verdi.



Şen, internette farklı sitelerden kopyala yapıştır yöntemiyle binlerce sitede bulunabilen o fotoğraflar için öncelikli görevlerin kişiye düştüğünü söyledi.



Şen, "Kişisel olarak siz o süreci takip edebilirsiniz ama bunun daha doğrusu, daha sonradan yüzünüzün kızarmayacağı bir içeriği internete koyma ya da yüzünüzün kızarmayacağı resmi çektirme olarak bakarsanız, insanlar kendileri önleyici tedbir alabilir. Ben kız arkadaşımla, eşimle kamuoyunun önünde falan şekilde resim çektirmezsem, ya da durumu ona göre ayarlarsam başkalarına vereceğim bilgiler, içerikler nedeniyle sonradan mağdur olmam zorlaşır. Kendi kendine önleyici tedbir almam kolay olur" dedi.





