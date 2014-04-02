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'TİB, bir dakika beklemeden Twitter'ı açmak zorunda'

Metin Feyzioğlu, Twitter'ın derhal açılmaması halinde TİB aleyhine yeniden suç duyurusunda bulunabileceklerini söyledi

02 Nisan 2014 21:35

Anayasa Mahkemesi’nin Twitter’ın yasaklanmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna ve işlemin bir yargı kararına dayanmadığına hükmetmesinin ardından yüksek mahkemeye başvuran isimlerden Ankara Siyasal Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “TİB, Twitter’ı bir dakika beklemeden erişime açmak zorunda” dedi.

Twitter’ın kapatılmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile birlikte Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapan Ankara Üniversitesi SBF öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, yüksek mahkemenin kararını değerlendirdi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Altıparmak, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına karşı itiraz hakları yok. TİB kararı uygulamak zorunda. Kararın 24. paragrafımnda buna dikkat çekiliyor. Bu kararı uygulamayanlar için ciddi cezai sorumluluklar var.  

TİB Twitter’ı bir dakika içinde erişime açmak zorunda, bırakın yarını. Ben şu anda Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden kararı açıp okuyorum. TİB de bunu yapsın, hemen okusun ve gereğini yapsın. Bunun hiçbir kılıfı yok. 30 gün sonra uygulayacağım diye bir şey yok. Anayasa Mahkemesi, bunun azami süre olduğunu, 30 gün beklemenin de kanunlara aykırı olduğunu belirtiyor. Bunu da uygulamıyorlarsa, ülkenin üstüne kara bir örtü örtün, bir daha mahkemeye falan da başvurmayalım.

TİB, Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesini açsın okusun. Aksini söyleyen varsa gelsin tartışalım. Benim iddiam şu, TİB şu dakika içerisinde Twitter’ı açmak zorundadır.

Kararda Twitter’ı neden kapadılar, bir mahkeme kararını uygulamıyor, deniyor. Anayasa Mahkemesi üstünde bir mahkeme var mı? Mahkeme kararının uygulanmaması suç ise, en üst mahkemeden bahsediyoruz."

 

Feyzioğlu: Açmazlarsa suç duyurusunda bulunuruz

 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da Anayasa Mahkemesi’nin kararını Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı’ya değerlendirdi.

Feyzioğlu, TBB'nin yaptığı başvuru üzerine Ankara 15. İdare İdare Mahkemesi'nin Twitter yasağına karşı "yürütmeyi durdurma kararı" verdiğini, ancak idarenin "kararı uygulamak için 30 gün sürem var" gerekçesiyle yasağı kaldırmadığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Twitter'ın engellenmesi on milyonlarca kişiyi ilgilendirdiği için, on milyonlarca kişinin özgürlüğünü engellediği için hükümet idare mahkemesinin kararını hemen uygulamayarak, suç işlemeye devam etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı da, idarenin suç işlemekte olduğunu tescil etmiştir. Twitter'ın hemen açılması gerekir.”

Feyzioğlu, Twitter'ın derhal açılmaması halinde TBB olarak, bu kez Anayasa Mahkemesi kararını da ekleyerek, TİB aleyhine yeniden suç duyurusunda bulunabileceklerini de vurguladı.

 

TİB İdare Mahkemesi’nin kararını uygulamamıştı

 

Ankara 15. İdare Mahkemesi  26 Mart Çarşamba günü, TBB’nin başvurusuyla Twitter yasağına ilişkin işlemin yürürlüğünü durdurma kararı almış, ancak kararı uygulamak için 30 gün süresi bulunan TİB Twitter’ı erişime açmamıştı.

 

 

 

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