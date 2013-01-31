TI: Türkiye'de savunma harcamaları yeterli denetlenmiyor

Dünyada yolsuzluk ve rüşvet gibi konularda yaptığı araştırma ve yayınladığı raporlarla tanınan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü(TI), Türkiye'nin savunma sanayii, orduda rüşvet ve yolsuzluk konularında karnesinin çok zayıf olduğunu açıkladı.

Son iki yıl boyunca toplam 82 ülkenin verileri üzerinden derlenen rapora göre Türkiye, Rusya, Çin, Pakistan, Ürdün ve Kazakistan gibi ülkelerle birlikte savunma sanayii ve orduda yolsuzluk ve rüşvet konusunda yüksek riski olan ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde, ülkedeki savunma harcamalarının yeteri kadar denetime tabi tutulmadığı, ordu için yapılan harcamalar konusunda kontrol mekanizmalarının zayıf kaldığı ve konuyla ilgili bilgi ve verilerin kamuoyu ile paylaşılmadığı belirtiliyor.

Yapılan askeri operasyonlar kapsamında hesabı verilmeyen harcamalardan bahseden rapor, yetkililerin bu konuda da caydırıcı adım atmaktan kaçındığını savunuyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün incelemesinde ordu ve savunma harcamaları konusunda en şeffaf ülke sıralamasında Almanya ve Avustralya listenin başında yer alıyor. Örgüt özellikle Almanya'yı silah ticaretinin tamamının parlamento kontrolunda gerçekleşmesi nedeni ile övüyor.

Silah sektöründeki yolsuzluk ve rüşvetin en çok yaşandığı ülkeler arasında ise son zamanlarda sıcak çatışmaların ve sorunların yaşandığı Cezayir, Yemen, Mısır, Libya ve Suriye'nin yer alması dikkat çekiyor.

Kuruluşun yaptığı araştırmada, savunma sektöründeki yolsuzluğun dünya çapında büyük bir sorun olduğu ve bunun uluslararası güvenliği riske sokacak bir boyut kazandığı da vurgulanıyor.

Silah ticareti anlaşmalarının çoğunun gizli yapılmasını eleştiren Şeffaflık Örgütü, sektörde rüşvete doğal gözüyle bakıldığını da aktarıyor.

Raporda adı geçen 82 ülke 2011 verilerine göre dünya silah ticaretinin yüzde 94'ünü elinde bulunduruyor. Söz konusu toplam rakam 1,6 trilyon dolar.

Başta Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI olmak üzere bağımsız kurumların tahminlerine göre, dünyada en fazla askeri harcama yapan ülke 711 milyar dolarla ABD, Türkiye’nin askeri harcamaları ise 2011'deki son verilere göre 18 milyar 687 milyon dolar.