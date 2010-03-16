THY'ye teklif üstüne teklif yağıyor

T24 - THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Barcelona ile Manchester United'ın ardından milli takımlar dahil en az 10 futbol kulübünden sponsorluk teklifi aldıklarını açıkladı.



Dünyanın en büyük iki futbol kulübüne sponsor olduklarını dile getiren Hamdi Topçu "Çıtayı aşağıya düşürmemek için sponsorluk konusuna şimdilik nokta koyduk" dedi.



İspanyol futbol devi Barcelona'nın ardından İngiliz Manchester United'e da sponsor olan Türk Hava Yolları'na (THY) Avrupa ve Rusya'daki futbol takımlarından sponsorluk teklifi yağıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, dünyada milli takımlar dahil Avrupa'dan ve Rusya'dan en az 10 takımdan sponsorluk teklifi aldıklarını kaydetti. Dünyanın en büyük iki kulübüne sponsor olduklarını ve biraz duruklamak istediklerini ifade eden Hamdi Topçu "Çıtayı düşürmemek için sponsorluk konusuna şimdilik nokta koyduk" dedi.



Ayağımız uğurlu geldi





Avrupa'nın dördüncü büyük havayolu THY, İspanyol Barcelona'nın ardından İngiltere'nin en köklü kulüplerinden Manchester United'la pazar günü 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Manchester'daki Old Trafford Stadı'nda gerçekleşti. Hamdi Topçu ile Manchester United CEO'su David Gill'in anlaşmaya imza attığı törende, THY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Cemal Şanlı, THY Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Büyükekşi ile Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan da hazır bulundu. Topçu, tören sırasında pazar günkü Fulham maçını Manchester United'in 3-0 galip bitirdiğini anımsatarak, "THY'nin ayağı uğurlu geldi" dedi.



Manchester United CEO'su Gill ise Avrupa Birliği (AB) dışında olmasına karşın önemli başarılar elde eden THY ile yaptıkları ortaklık nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi. THY'nin yurtdışı maçlarında tercih edilen havayolu olacağını kaydeden Gill, reklam panolarında görülecek olan THY'nin aynı zamanda ilginç fikirlere de imza atacağına inandığını belirtti. Gill "İleride daha değişik organizasyonlar yapacağız" dedi. İmza töreninden önce basınla biraraya gelen Hamdi Topçu, bu yıl tanıtım yılı olacağını ve tanıtım bütçesini 2009'a göre iki katın üzerinde arttırarak 30 milyon dolardan 70 milyon dolara yükselttiklerini söyledi. Topçu, "Bu bütçenin önemli bir bölümünü yurtdışına ayıracağız" dedi.



'Attığımız sponsorluk adımları dünyadaki bilinirliğimizi arttırdı'





Hamdi Topçu, yapılan sponsorluk anlaşmaları ile THY'nin dünyadaki bilinirliğinin arttığına dikkat çekerek, atılan adımların şirketin doğru yolda olduğunu kanıtladığını söyledi. Topçu, Manchester United'a sponsorluk bedelinin yüzde 60'ının nakit ödeyeceklerini belirterek, "Yüzde 40'lık bölümü de taşıma gibi barter şeklinde gerçekleşecek" dedi. Topçu, "Bu sponsorluklarla hedefiniz nedir?" sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "THY, krize rağmen büyümesini sürdürdü, Avrupa'nın ve dünyanın önemli havayolu şirketleri arasında yerini aldı. Genç filomuz, artan uçuş noktalarımız ve hizmet kalitemiz dikkati çekiyor. THY ile uçan transit yolcular, yeniden bizi tercih ediyor. Bu aşamada dünyada bilinirliğimizi yükseltmemiz gerekiyordu. Yaptığımız sponsorluklar ve yurtdışındaki tanıtımlarla da bunu hedefliyoruz. Attığımız ilk adımlar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."



2013'e kadar 87 uçak





Hamdi Topçu, "Yaptığınız sponsorlukların büyümenize etkisi oluyor mu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bugün yurtdışında 120, yurtiçinde de 37 şehire uçuyoruz. Uçuş noktalarımız giderek artıyor, transit yolcu payımız yükseliyor. Son dönemlerde 87 uçaklık siparişlerimizi tamamladık. 2013'e kadar filomuza katılacak. Büyümemizde tanıtıma yaptığımız harcamaların önemli katkısı oluyor."



Teklif Kırmızı Şeytanlar'dan geldi





THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Barcelona ile yaptıkları sponsorluk anlaşması sonrasında teklifin, kırmızı-siyah formaları nedeniyle Kırmızı Şeytanlar olarak anılan Manchester United'dan geldiğini ifade etti. "İspanya'nın Barcelona kulübüyle yaptığımız anlaşmanın etkisi bizi çok mutlu etti" diyen Topçu sözlerine şöyle devam etti: "Tam bu sırada Manchester United'dan, 'Gelin taşıyıcı sponsorumuz olun' teklifi aldık. Değerlendirdik, görüşmeler yaptık, sonunda çok güzel bir anlaşma yaptık. Manchester'ı Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sivil havacılık kuralları çerçevesinde THY uçuracak. Bu işbirliği 3.5 yıl sürecek." Topçu, "Bu anlaşma THY'nin işine nasıl yarayacak?" sorusuna, "Gerek Manchester United'ı, gerekse yıldız futbolcularını reklamlarımızda kullanabileceğiz. Futbolcuları gerek İngiltere'de, gerekse dünyanın değişik noktalarında bilboard'lara yansıtabileceğiz. Old Trafford Stadı'nda THY reklamları 3.5 yıl boyunca yer alacak. Bunun THY'ye önemli katkısı olacak" yanıtı verdi.



Tunceli uçağı Manchester United'ın formasını giydi





THY'nin, Manchester United ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının ardından İngiliz takımını taşıyacak 'Tunceli' adlı Boeing 737-800 tipi uçak kulübün renklerine boyandı. Uçak normal seferlerini de bu şekilde yapacak. Manchester United'ın resmi sponsoru THY, reklam panoları başta olmak üzere internet dahil kulübün tüm mecralarında reklam ve logoları ile yer alacak. THY, takımın futbolcuları ile reklam filmi çekebilecek ve PR aktivitelerinde oyuncuları kullanabilecek. THY ayrıca Manchester United TV kanalında spot reklam yayınlama hakkı olacak. THY, Manchester United'ı İngiltere dışındaki turnuvalara ve kamplara taşıyacak.