THY'ye 'rekabet' soruşturması

T24- Rekabet Kurulu, THY hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu, THY'nin İstanbul çıkışlı yolcu taşıma hatlarında rakip firma aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunup bulunmadığını tespit edecek.



Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Kurulun konuya ilişkin kararı Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.



Buna göre, Rekabet Kurulu 1 Temmuz 2010 tarihli toplantısında Türk Hava Yolları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.



Soruşturma, Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hava yoluyla yolcu taşıma hatlarında rakip firma aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla başlatıldı.



Öte yandan Kurul, 2 Haziran 2010 tarihli toplantısında da Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. ile Condor Flugdienst GmbH. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Söz konusu soruşturma ise Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. ile Condor Flugdienst GmbH.'nin aralarındaki anlaşmalar vasıtasıyla Almanya-Türkiye arasındaki uçuşlarda belli bir süre rekabete aykırı davranışlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla başlatıldı.