THY'ye Pakistan'dan 'en iyi hizmet ödülü'

T24 - Pakistan'da 29 yıldan beri ofisi bulunan Türk Hava Yolları (THY), Pakistan'ın önde gelen ekonomi gazetelerinden ''The Financial Daily'' tarafından en iyi hizmet ödülüne layık görüldü.



Havacılık sektöründen çok sayıda Pakistanlının katıldığı ödül töreni, Karaçi Golf Kulübü'nde düzenlendi.



The Financial Daily'nin ''en iyi hizmet'' ödülü Karaçi Belediye Başkanı Mustafa Kemal tarafından THY Pakistan Müdürü Utku Yazan'a verildi.



Törende bir konuşma yapan THY Pakistan Müdürü Yazan, küresel kriz nedeniyle sivil havacılık sektöründeki daralmaya rağmen THY'nin Pakistan?da pazar payını yüzde 30 artırdığını söyledi.



29 yıldan beri Pakistan?da ofisi bulunan THY?nin böyle bir ödüle layık görülmesinin sevincini yaşadığını belirten Yazan, ''Pakistan?da köklü bir geçmişi olan THY?ye layık görülen bu ödülü Pakistanlı yolcularımıza armağan ediyoruz'' diye konuştu.



THY?nin en önemli misyonunun Türkiye?yi dünyaya, dünyayı Türkiye?ye bağlayan bir köprü olduğunu ifade eden Yazan, 2010 yılında hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeler ve şubelerle yolcu sayısını daha da artacağını kaydetti.



THY, daha önce de Pakistan Milli Kültür ve Sanat Konseyi tarafından ''kültür ödülüne'' layık görülmüştü.