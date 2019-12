THY'ye Finansman Uygulaması ödülü

Türk Hava Yollarına (THY) "Uçak" ve "Uçak Motoru Finansmanı" dalında 2008 yılı "Avrupa'nın En İyi Finansman Uygulaması" ödülü verildi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki havacılık finans sektörünün önde gelen yayın kuruluşlarından Airfinance Journal'ın, havacılık finansmanı ve finans teknikleri alanındaki detaylı analizler ve belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde, dünyadaki 350'yi aşkın hava yolu arasından "uçak ve uçak motoru finansmanı" dallarında, 2008 yılı için yaptığı değerlendirmede, THY'yi "Avrupa'nın En İyi Finansman Uygulaması"nı gerçekleştiren şirketi seçtiği kaydedildi.



Açıklamada, en iyi finansman ödülleri değerlendirmesinde dereceye girenlere ödüllerinin New York'da 20-21 Nisan 2009 tarihlerinde düzenlenen Airfinance Konferansı'nda törenle verildiği belirtildi.



Alınan bu ödülün, "THY'nin, dünyada yaşanan finansal krize karşın almış olduğu mali tedbirler ve uygulamakta olduğu finansal stratejiler ile dünya havacılık arenasında başrol oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladığı"da ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:



"Global finansal kriz sonucu oluşan ekonomik resesyon ile bankaların nakit sıkışıklığı etkisiyle finansman bulma alternatiflerinin azaldığı ortamda hava yolu şirketleri, artan rekabete karşın bir taraftan büyümeye, diğer taraftan karlılığını korumaya çalışırken, giderek büyüyen filosu ve karlılığı ile THY, 2005-2008 alım programı kapsamında satın alınmasına karar verilen 59 uçaktan 2008 yılında teslim alınan uçaklara ait gerçekleştirmiş olduğu başarılı ve bir çok ilkleri kapsayan finansman ile bu prestijli ödüle layık görüldü.



Sektörde yaşanan gelişmeler ışığında finans piyasaları takip edilerek mezkur uçakların finansmanlarında, Airbus uçakları için Avrupa Kredi Ajansları ve Boeing uçakları için US Ex-Im Bank Destekli Finansal Kiralama ile Faaliyet Tipi Finansal Kiralama, Japon Özsermayeli Faaliyet Tipi Finansal Kiralama (Japanese Operating Lease –JOL) ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Yöntemi (Securitization) olarak adlandırılan tüm finansman alternatiflerinden en uygun olanı seçilerek karar verildi.



THY, uçak temin projesi çerçevesinde, 2004 yılında Airbus ve Boeing firmaları ile imzalamış olduğu satın alma anlaşmaları kapsamında 4 değişik tipteki (A330-200, A321-200, A320-200 ve B737-800) toplam 59 adet uçağı 2005 yılı son çeyreği itibariyle teslim almaya başlamış olup, 2008 Aralık sonu itibariyle çeşitli finansman türlerini kullanarak toplamda yaklaşık 2,7 milyar dolarlık uçak finansmanını başarıyla ve düşük maliyetle gerçekleştirdi.



Söz konusu ödüle konu olan 2008 yılında teslim alınan uçaklar ise; Fransız Vergi Kaldıraçlı Finansal Kiralama yöntemi ile düşük kredi marj oranları ve ilkleri kapsayan yaratıcı finansman modeliyle finanse edildi. 2008 döneminde uçakların finansmanında uygulanan finansman modelinin, Boeing firması ve US Ex-Im Bank'ın Türk-Fransız vergi kaldıraçlı uçak finansmanı olma özelliği bu ilklerden sadece bir tanesidir."