-THY'ye ''En İyi Büyüyen Şirket' ödülü RİZE (A.A) - 12.11.2011 - Merkezi İsveç'te bulunan fon yönetim şirketi East Capital firmasınca yapılan değerlendirmede THY, ''2011 yılında Dünyada En İyi Büyüyen Şirket'' ödülünü kazandı. Ödül, Stocholm'de düzenlenen törenle THY'ye verildi. THY Genel Müdürü Temel Kotil, İngiliz Parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda 10 Kasım'da düzenlenen ödül töreni ile THY'nin üç ödüle layık görüldüğünü anımsatarak, İngiltere'nin ekonomik ve kültürel hayatına katkı sağlayan Asyalıların kurduğu 'Asian Guild' isimli organizasyon tarafından Hindistan'a hizmetlerinden dolayı THY'ye '2011 Avrupa'nın En İyi Havayolu', kendisi ile THY Pazarlama ve Satış Başkanı Sezgin Sağlam'a da dostluk ödülleri verildiğini kaydetti. Son olarak East Capital tarafından yapılan ''2011 East Capital Awards'' değerlendirmesinde THY'nin ''2011 Yılında Dünyada En İyi Büyüyen Şirket'' ödülü aldığını vurgulayan Kotil, ''Bu ödülü Stocholm'de düzenlenen törenle aldık. Bu ödül çok önemli. Yalnız hava yolları içinde değil, bütün şirketler arasında en iyi seçilmek, çok iddialı bir şirket olduğumuzu gösteriyor. Ödül bizim için onur oldu. Önceki yıllarda aldığımız ödüllerle birlikte son aldığımız bu ödüller, hedefimiz olan dünyanın en iyi havayolu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi'' dedi. Kotil, ödül töreninde THY'den, son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yolu olduğu, 2003'den beri yıllık ortalama yüzde 18 olarak büyüdüğü, sürekli büyümesinin THY'yi Avrupa'nın 4 büyük havayolundan birisi yaptığı, 2008-2009'daki kriz yıllarında bile büyüdüğü, şeklinde övücü sözlerle bahsedildiğini kaydetti.