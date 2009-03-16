THY’ye domuz eti davası

Varşova-İstanbul seferinde THY’nin kendisine domuz etli sandviç verdiği öne süren yolcu 40 bin liralık dava açtı



Varşova-İstanbul seferinde THY’nin kendisine domuz etli sandviç verdiği öne süren yolcu Ali Kerem Çiftçi, THY’den 40 bin lira tazminat talep ediyor



THY, yolcusuna domuz eti yedirdiği iddiasıyla mahkemelik oldu. İddianın sahibi ise Ali Kerem Çiftçi adındaki THY yolcusu. 11 Şubat tarihli Varşova-İstanbul seferinde yolcuların bir kısmı uçağa alındıktan sonra; havaalanında bir aracın uçağa çarpması üzerine yolcular uçaktan indirildi. Rötarın dört saati bulunca yolculara soğuk sandviçler dağıtıldı.



Uzun süredir bekleyen yolcular sandviçleri yemeye başladıklarında tadında bir gariplik sezdiler. Bunun üzerine alan müdürü ve THY personeliyle görüşmeleri sonucunda da “Evet, domuz etidir” yanıtını aldılar. Yolcular ve personel arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında sandviçler toplanarak yerine vejetaryen sandviçler servis edildi. Yetkililere nasıl böyle bir şey yapabildiklerini soran yolculara “Bir kereden bir şey olmaz” yahıtı verildiği önü sürüldü.



Yolculardan Ali Kerem Çiftçi, dağıtılan sandviçlerden bir örnek alarak laboratuara tahlile gönderdi ve gerçekten domuz eti olduğu öğrenildi. “Amsterdam’daki olaylardan sonra bir Türk olarak olayı basına taşımayı etik olarak uygun görmüyordum” diyen Çiftçi, görevlilerin duyarsızlığından dolayı sesini duyurmak için böyle yargıya başvurmak durumunda kaldığını söyledi. Çiftçi, dinine bağlı olan ve toplumsal normlara, değer yargılarına önem veren bir birey olarak psikolojisinin bozulduğunu hatta psikoloğa gittiğini söyledi. Çiftçi, “Bu gelişmeler üzerine 40 bin TL manevi tazminat davası açtım” diyor ve “Benden sonraki müslüman insanların domuz etine maruz kalmaması için bu davayı açtım” dedi.



İlk duruşma 9 Nisan’da



Laboratuvar sonuçlarının ardından Ali Kerem Bakırköy Adliyesi’nde 40 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Bakırköy 7’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki ilk duruşma 9 Nisan 2009’da yapılacak. Kerem’in avukatı Erkut Kısa ise dava dosyasında 7 yolcunun yanı sıra THY’nin Polonya vatandaşı olan alan sorumlusu ile THY yetkilisinin de tanık olarak gösterildiğini söyedi.



