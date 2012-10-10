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THY’ye bir hacker şoku daha

Daha önce de THY'nin sitesini altı saat boyunca hack’leyerek yüz binlerce TL zarara uğratan grup, bu kez THY'nin kullandığı Troya sistemine sızdığını öne sürdü

10 Ekim 2012 23:26

 

Dünyaca ünlü hacker grup Anonymous'un Türkiye kolu, Türk Hava Yolları'nın eyleme katıldıkları gerekçesiyle işten çıkardığı 305 personele destek vermek amacıyla THY'nin sistemine sızarak, yolculara ait özel bilgileri ele geçirdiğini iddia etti.
 
Sisteme sızarak özel bilgilerine ulaştıkları kişiler arasında Türk ve yabancı bakanların yanı sıra rektörler, iş adamları ve sporcuların da bulunduğunu açıklayan grup, bazı yolcuların check-in bilgilerini alıp koltuk numaralarını değiştirdiklerini ve uçak seferleri öncesi karışıklığa neden olduklarını iddia etti.
 
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THY'ye her bir dakikalık rötar için yaklaşık 2 bin 500 TL zarar verdiklerini iddia eden grup, THY'nin çıkardığı işçileri geri almaması ya da tazminat vermemesi durumunda eylemlerinin süreceğini ve ellerindeki daha özel bilgileri de yayınlayacaklarını belirtti.
 
Hacker grubun check-in kayıtlarını yayınladığı çok sayıda isim arasında Azerbaycan hükümetine bağlı olan Dini Cemaatlerle Çalışma Komiteleri Başkanlığını yürüten Elşad İskenderov, Kazakistan Bakan Yardımcısı Akmaral Baytemirova, Ak Parti Ankara Milletvekili Reha Denemeç ve eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı da bulunuyor.
 

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