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THY'YE AİT UÇAK BİNGAZİ'YE HAREKET ETTİ İSTANBUL (A.A)

20 Şubat 2011 10:59

-THY'YE AİT UÇAK BİNGAZİ'YE HAREKET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 20.02.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY), gösterilerin yaşandığı Libya'da yaşan Türk vatandaşlarını getirmek için hazırladığı özel uçak İstanbul'dan Bingazi'ye hareket etti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Libya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Atatürk Havalimanı'nda hazır bekletilen THY'ye ait Airbus 330 tipi bir uçak, Libya sivil havacılık otoritesinden gerekli izinlerin verilmesinin ardından saat 07.10'da Bingazi'ye hareket etti. Toplam 281 yolcu kapasiteli uçakta, TRT ve Anadolu Ajansı'ndan (AA)  muhabir ve kameraman da yer aldı. Vatandaşların tahliyesi için 2 adet uçağın daha 09.00 ve 11.00 saatlerinde Bingazi'ye gitmesi planlandı. Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere dün hazır bekletilen THY'ye ait 3 uçağın gidişi Libya'dan gerekli izinlerin alınamaması üzerine bugüne ertelemişti.

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