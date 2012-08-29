THY'ye 4 günde 20 bin kişi başvurdu

Mayıs ayı sonunda AKP Milletvekili Metin Külünk’ün ‘havacılıkta grev yasağı getirilmesi’ kanun teklifinin ardından başlayan süreçte bu durumu protesto eden 305 çalışanın işten atılmasıyla yeni personel ihtiyacını karşılamak için ilana çıkan Türk Hava Yolları’na (THY) ilk 4 günde rekor talep geldi.

THY tarafından işten çıkarılan 305 kabin memurunun yeri için 4 gün içerisinde yaklaşık 20 bin kişilik başvuru geldi. Böylece işten çıkarılan 1 kişinin yerine 65 kişi talip oldu.

Talepteki çokluğa şaşıran THY yetkilileri ise işe alınacak personel sayısını söylemekten kaçınırken, başvurular arasından 300’e yakın memurun işe başlayacağını ifade ediyorlar.

Cumaya kadar 25 bini bulur

Toplam 13 bin kişinin çalıştığı THY’nin 5 bin 500 kişilik kabin memuru ekibi bulunuyor. Mayıs ayında grev yasağı tartışmaları sonrasında yaşanan ‘protesto’ krizi sonrası 305 çalışanı ile yollarını ayıran THY’de yeni uçak alımlarıyla birlikte personel ihtiyacı baş gösterince şirket 24 Ağustos Cuma günü yeni kabin memuru almak için ilana çıktı.

Sadece internet üzerinden başvuru alan THY’ye ilk günden itibaren yoğun iş başvurusu talebi geldi. Önceki gün 18 bin kişinin başvuru yaptığı belirtilirken, dün itibarıyla bu rakam 20 bine çıktı. 4 gün içerisinde 20 bine yakın iş başvurusunun gelmesi yetkilileri şaşırtırken, gelecek cuma günü bitecek başvuru süresine kadar 25 bin kişinin iş başvuru yapması bekleniyor.

İşe part-time başlayıp 1700 TL alacaklar

Yetkililer önce ‘part-time’ deneme sürecinin yapılacağını, daha sonra da sözleşmeye karar verileceğini belirtiyorlar. THY, nisan ayında yoğun geçecek yaz dönemi öncesinde başvuru yapanlara “Ücretiniz, uçuş saati başına brüt 25 TL olacaktır. Şirketimizde kabin memurları ortalama aylık 80 saat uçmaktadır, sizin de aylık ortalama 80 saat uçuş gerçekleştirmeniz halinde yaklaşık 1600 1700 TL net ücret almanız söz konusu olacaktır” mesajı yollanmıştı. THY, part-time statüsünde çalışacak kabin memurlarıyla öncelikle altı ay süreli sözleşme yapıyor. Bu dönem sonrasında tabi tutulacak 2 aylık eğitim süreci sonrasında eğitim başarıyla tamamlanırsa ‘part time statüde’ istihdam ediliyor.

KAMİA sistemiyle alınacak

THY’nin kabin için işe alımlarda kullandığı ve personel işe alım sürecini 2 güne kadar indiren KAMİA’nın yaratıcısı Empatik şirketinin logosunun, ‘havada grev yasağı’ teklifini gündeme getiren AK Parti Milletvekili Metin Külünk’ün kendi internet sitesinde de bulunması ve buradan THY’ye yönelik CV toplaması iddiaları gündeme gelmiş, mayısta bunu haberleştirmiştik.

5 bin TL'lik ortalama düştü

Hava-İş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Yağcı ise mayıs ayındaki protestolar sonrasında işsiz kalan 305 kişinin içerisinde 25 yıla varan çalışanlar bulunduğunu belirterek, “Bunlarla birlikte işten çıkan arkadaşlarımızın maaş ortalaması 5 bin lirayı buluyordu. Şimdi ise parttime olarak başlayacaklar ilk etapta 1700 liralık çıplak ücret alacaklar” ifadelerini kullandı.