THY’nin yolcu sayısı ilk çeyrekte yüzde 8.5 arttı

Türk Hava Yollarının (THY) Ocak-Mart aylarındaki yolcu sayısı, yüzde 8,4 artışla 4,9 milyona çıktı.



THY'den İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin Ocak/Mart 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına yer verildi.



Açıklamada şu bilgiler yer aldı:



"Yolcu sayısı Ocak/Mart 2008 döneminde 4.5 milyon iken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 8,4 artışla 4.9 milyona ulaşmış olup, dış hatlarda business class ve dıştan dışa transit yolcu sayılarında da Ocak/Mart 2008 dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 46 artış sağlanmıştır. Arzedilen koltuk KM (AKK), Ocak/Mart 2008 döneminde 9,9 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 14,9 artarak 11,4 milyara ücretli yolcu km (ÜYK), Ocak/Mart 2008 döneminde 6,9 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 8,8 artarak 7,5 milyara, yolcu doluluk oranı 3,7 puan düşüş ile yüzde 66,1'e, konma sayısı Ocak/Mart 2008 döneminde 40.740 iken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 9,4 artışla 44.570'e, kargo posta Ocak/Mart 2008 döneminde 44.595 ton iken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 6,4 artarak 47.442 tona yükselmiştir."

