-THY'NİN YOLCU SAYISI ARTTI İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Türk Hava Yolları A.O'nun (THY) bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,8 artışla 19,2 milyona ulaştı. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin bu yılın Ocak-Ağustos 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına yer verildi. Açıklamada, şu bilgiler yer aldı: ''Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı Ocak-Ağustos 2009 döneminde 16,3 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 artışla 19,2 milyona ulaşmış olup, dış hatlarda business class ve dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2009 dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 32,4 ve yüzde 19,8 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 3,4 puan artışla yüzde 73,9 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2009 döneminde 36,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 17,7 artarak 42,5 milyara, Ücretli yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2009 döneminde 25,5 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 23,4 artarak 31,4 milyara, Konma sayısı, Ocak-Ağustos 2009 döneminde 138.437 iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 15,9 artışla 160.399'e, Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2009 döneminde 136.397 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 43,0 artışla 195.081 tona yükselmiştir.''