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Ekonomi

THY'nin yolcu sayısı 8.4 milyona yükseldi

THY yolcu sayısı 2010 yılında 8,4 milyona ulaştı.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- THY'nin (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin Ocak-Nisan 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına yer verildi.


Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Yolcu sayısı Ocak-Nisan 2009 döneminde 6,9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 21 artışla 8,4 milyona ulaşmış olup, dış hatlarda business class ve dıştan dışa transit yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2009 dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 29,6 artış sağlanmıştır.


Yolcu doluluk oranı 4 puan artışla yüzde 71 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen koltuk km (AKK), Ocak-Nisan 2009 döneminde 15,9 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 22,7 artarak 19,5 milyara, ücretli yolcu kilometre (ÜYK), Ocak-Nisan 2009 döneminde 10,7 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 30 artarak 13,9 milyara, konma sayısı, Ocak-Nisan 2009 döneminde 61 bin 655 iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 18 artışla 72 bin 720'ye, kargo-posta, Ocak-Nisan 2009 döneminde 65 bin 670 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 50,4 artışla 98 bin 744 tona yükselmiştir"

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