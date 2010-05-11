THY'nin yolcu sayısı 8.4 milyona yükseldi

T24- THY'nin (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin Ocak-Nisan 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına yer verildi.



Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:



"Yolcu sayısı Ocak-Nisan 2009 döneminde 6,9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 21 artışla 8,4 milyona ulaşmış olup, dış hatlarda business class ve dıştan dışa transit yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2009 dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 29,6 artış sağlanmıştır.



Yolcu doluluk oranı 4 puan artışla yüzde 71 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen koltuk km (AKK), Ocak-Nisan 2009 döneminde 15,9 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 22,7 artarak 19,5 milyara, ücretli yolcu kilometre (ÜYK), Ocak-Nisan 2009 döneminde 10,7 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 30 artarak 13,9 milyara, konma sayısı, Ocak-Nisan 2009 döneminde 61 bin 655 iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 18 artışla 72 bin 720'ye, kargo-posta, Ocak-Nisan 2009 döneminde 65 bin 670 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 50,4 artışla 98 bin 744 tona yükselmiştir"