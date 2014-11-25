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THY’nin yeni yüzü Brad Pitt olacak

Pitt'in alacağı ücret saklanırken, Messi ile olan anlaşmanın uzatılmayacağı, Pitt'in Drogba ile birlikte THY'nin reklamlarında oynayacağı kaydedildi

25 Kasım 2014 10:01

THY, yeni yılda Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt ile uçacak. Daha önce bir başka Hollywood yıldızı Kevin Costner'ı marka yüzü yapan THY, yakın zamanda ise Barcelona Futbol Takımı'nın ünlü yıldızı Lionel Messi ve Amerikan Basketbol Ligi NBA'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Kobe Bryant ve Chelsea'nin Fildişi Sahilli yıldızı Didier Drogba'yı oynattığı reklam filmleri ile adından söz ettirmişti.

Pitt'in alacağı ücret saklanırken, Messi ile olan anlaşmanın uzatılmayacağı, Pitt'in Drogba ile birlikte THY'nin reklamlarında oynayacağı kaydedildi. THY reklamlarında Kobe Byrant ile Lionel Messi ve Lionel Messi ile Didier Drogba arasında yaşanan rekabetin benzeri bu kez Pitt ile Drogba arasında yaşanacak.

Birkaç farklı reklam filmi için hazırlıklar başlarken, sürprizlerin de olacağı kaydedildi. THY, Pitt bombasının ardından yakın gelecek için de bir başka bombaya hazırlanıyor. Yeni bomba, Didier Drogba'nın yerine markanın reklam yüzü olacak kişi. THY, Drogba'nın ardından Pitt'in reklamlarda rol arkadaşı olarak dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie'yi oynatmak istiyor. Firma, Brangelina (Pitt-Jolie) çiftini firmanın yakın gelecekteki marka elçisi yaparak dünya çapında sansasyon yaratmak istiyor. Edinilen bilgilere göre Jolie ile de görüşmeler başladı ve THY güzel aktris Jolie ile de anlaşmaya çok yakın.

 

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