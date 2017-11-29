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THY'nin yeni mobil uygulaması 430 bin kişiye ulaştı

  Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından THY'nin yeni mobil uygulamasını, 430 bin kişinin kullandığını bildirdi

29 Kasım 2017 13:32

 

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından THY\'nin yeni mobil uygulamasını, 430 bin kişinin kullandığını bildirdi.

Ekşi, yaptığı paylaşımda yeni mobil uygulamanın iki hafta içinde  430 binden fazla kişinin akıllı telefonlarına indirdiğini ve yeni uygulama ile 23 bin 212 rezervasyon yapılırken, 98 bin 386 check-in işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda yeni mobil uygulamasını yolcularının kullanımına sunan THY, yeni uygulaması ile 48 bin 158 adet biletleme rakamına ulaştı.  


 

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